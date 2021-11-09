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Новости
Украина
9 ноября 21, 12:26
От COVID вакцинировано более 8 млн украинцев
вакцина
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С начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.
В Украине по состоянию на 9 ноября полный курс прививок против коронавируса прошли более 8 миллионов человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что с начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.

Одну дозу вакцины получил 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).

За минувшие сутки, 8 ноября, против коронавируса вакцинировано 240 440 человек. Первую дозу вакцины получили 140 439 человек, вторую дозу - 100 001 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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