От COVID вакцинировано более 8 млн украинцев

В Украине по состоянию на 9 ноября полный курс прививок против коронавируса прошли более 8 миллионов человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.





Отмечается, что с начала вакцинальной кампании в стране сделано 19 584 775 прививок, привито 11 546 723 человека.





Одну дозу вакцины получил 11 546 721 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 8 038 054 человека (из них два человека получили одну дозу за границей).





За минувшие сутки, 8 ноября, против коронавируса вакцинировано 240 440 человек. Первую дозу вакцины получили 140 439 человек, вторую дозу - 100 001 человек.



