В красную зону карантина включат еще один регион

Минздрав намерен предложить перевести Черкасскую область в красную зону карантина, сообщил во вторник, 9 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко.





"В настоящее время 17 регионов находятся на красном уровне эпидемической опасности. Мы уже сделали представление в Кабинет министров Украины о созыве Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для рассмотрения вопроса перевода Черкасской (восемнадцатой) области в красный уровень эпидемической опасности", - сказал он.





























По его словам, в зоне риска также находятся Винницкая и Харьковская области.









Кроме того, министр сообщил, что на сегодня для больных коронавирусом выделено 76491 коек, из них занято 51926. На реанимационных койках находятся 3649 тяжелобольных пациентов.





При этом, Ляшко заявил, что появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов.





"В Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества ковидных пациентов, однако риск продолжения роста все еще высок", - сказал он.









Министр пояснил, что смертность – отложенный показатель и может продолжать расти 2-3 недели после стабилизации заболеваемости.





Напомним, сейчас в “красной” зоне уже находятся 17 регионов - Запорожская, Одесская, Донецкая, Херсонская, Днепропетровская, Сумская, Херсонская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская, Киевская области и город Киев





