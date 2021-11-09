COVID: Украину исключили из "зеленого" списка ЕС

Евросоюз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения для поездок на территорию блока в связи с пандемией коронавируса. Официальное решение опубликовано во вторник, 9 ноября.





"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в нем.





При этом каждая страна-член ЕС может сама принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".





Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.





Украина была включена в список 15 июля. Список пересматривается каждые две недели.





Как известно, в последние месяцы в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В частности, число активных случаев COVID выросло с 10 тысяч до почти 500 тысяч. За минувшие сутки умерло рекордное число заболевших - 833.



