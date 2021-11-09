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Новости
Украина
9 ноября 21, 13:06
COVID: Украину исключили из "зеленого" списка ЕС
аэропорт
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Украина находилась в зеленом списке стран для поездок в Евросоюз с 15 июля. Кроме Украины из списка исключен Сингапур.
Евросоюз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения для поездок на территорию блока в связи с пандемией коронавируса. Официальное решение опубликовано во вторник, 9 ноября.

"После рассмотрения в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, особых административных регионов и других образований и территориальных властей, для которых следует снять ограничения на поездки. В частности, из списка были исключены Сингапур и Украина", - сказано в нем.

При этом каждая страна-член ЕС может сама принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список 15 июля. Список пересматривается каждые две недели.

Как известно, в последние месяцы в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. В частности, число активных случаев COVID выросло с 10 тысяч до почти 500 тысяч. За минувшие сутки умерло рекордное число заболевших - 833.

Источник: https://korrespondent.net/
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