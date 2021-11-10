Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.11
USD
26.05
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
10 ноября 21, 11:33
В МВД заявили о возможности миграционного кризиса
мигранты
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины, отметил Евгений Енин.
Ситуация с нелегальными мигрантами на границах стран ЕС с Беларусью усугубляется. Также же миграционный кризис может разразиться и в Украине. Об этом сказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает РБК-Украина во вторник, 9 ноября.

По его словам, ситуация имеет признаки дальнейшей эскалации. В то же время наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины.

"Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", – заявил он.

По данным чиновника, за последнюю неделю на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу.

"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг данной проблематики, в том числе и в среде лиц, которые могут содействовать организации таких каналов миграции", – отметил Енин.

Ранее во вторник Польша заявила о самой жесткой атаке на границе за 30 лет. Александр Лукашенко несет ответственность за то, чтобы мигранты вернулись в свои страны, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Польше пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов
Четыре страны обратились в ООН из-за мигрантов из Беларуси
Польский генерал назвал число мигрантов в Беларуси
В Дании мигрантов обяжут отрабатывать пособие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кризис миграции: Польша предупредила Украину о рисках
noimageЗа сутки вакцинировано более 267 тысяч украинцев
noimageПраздники 10 ноября 2021: факты, традиции, приметы
noimageКулеба рассказал о новой хартии Украины и США
noimageВ Украине за сутки более 23 тысяч COVID-случаев
Лента новостей