В МВД заявили о возможности миграционного кризиса

Ситуация с нелегальными мигрантами на границах стран ЕС с Беларусью усугубляется. Также же миграционный кризис может разразиться и в Украине. Об этом сказал первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает РБК-Украина во вторник, 9 ноября.





По его словам, ситуация имеет признаки дальнейшей эскалации. В то же время наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины.





"Соседние государства, прибегают к гибридным технологиям "увеличения потоков беженцев" прежде всего в приграничных регионах Украины с целью дестабилизации общественно-политической ситуации. Это позорная попытка устроить в Украине миграционный кризис", – заявил он.





По данным чиновника, за последнюю неделю на участке белорусско-украинской границы задержали двух граждан Кубы. Они незаконно попали в Украину с территории Беларуси и планировали в дальнейшем пойти в Польшу.





"Оперативными подразделениями осуществляется постоянный мониторинг ситуации вокруг данной проблематики, в том числе и в среде лиц, которые могут содействовать организации таких каналов миграции", – отметил Енин.





Ранее во вторник Польша заявила о самой жесткой атаке на границе за 30 лет. Александр Лукашенко несет ответственность за то, чтобы мигранты вернулись в свои страны, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.



