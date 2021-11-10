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Новости
Украина
10 ноября 21, 11:41
НАН: Украина прошла пик заболеваемости COVID
COVID-19
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В то же время пиковая смертность и занятость больниц еще не пройдена, рост числа летальных случаев ожидается еще около одной недели.
В Украине пик пятой волны пандемии коронавируса, вероятнее всего, пройден. Фиксируется снижение прироста случаев заражения. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине Национальной академии наук (НАН), обнародованном во вторник, 9 ноября.

По данным ученых, в последние две недели был пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. На это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов, которая демонстрирует понижение на 15% за последние 10 дней.

В то же время, как сообщается, пиковая смертность и занятость больниц еще не пройдена, рост числа летальных случаев ожидается еще около одной недели.

"Наблюдаемая летальность осталась близка к 3%, однако летальность по госпитализациям обновила максимумы, достигнув 20%", - говорится в прогнозе.

Наконец, ученые подсчитали, что уровень эффективности использованных в Украине COVID-вакцин против госпитализаций составляет 87% при полной и 67% при частичной иммунизации.

Источник: https://korrespondent.net/
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