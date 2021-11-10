Украина усиливает охрану границы с Беларусью

Украина усиливает защиту на границе с Беларусью и готова к возможным провокациям. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, - пишет РБК-Украина.





По его словам, ситуация на границе полностью контролируется.





"Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.





Енин отметил, что принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью.





По его словам, органы охраны госграницы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.



