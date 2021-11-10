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Новости
Украина
10 ноября 21, 11:44
Украина усиливает охрану границы с Беларусью
Евгений Енин
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Органы охраны госграницы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.
Украина усиливает защиту на границе с Беларусью и готова к возможным провокациям. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, - пишет РБК-Украина.

По его словам, ситуация на границе полностью контролируется.

"Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", - рассказал он.

Енин отметил, что принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью.

По его словам, органы охраны госграницы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.

Источник: https://korrespondent.net/
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