На Прикарпатье произошло землетрясение

В Ивано-Франковской области во вторник, 9 ноября, зафиксировано землетрясение магнитудой в 1,8 балла. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.





"9 ноября в 14.07 измерительными приборами сейсмической станции Львов вблизи с. Пнев Надвирнянского района был зафиксирован подземный толчок на глубине 3,8 км магнитудой 1,8 балла", - говорится в сообщении.





Отмечается, что всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, 29 октября, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1, 2,5 и 2,5 баллов соответственно.



