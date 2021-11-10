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10 ноября 21, 11:50
На Прикарпатье произошло землетрясение
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Вблизи с. Пнев Надвирнянского района был зафиксирован подземный толчок на глубине 3,8 км магнитудой 1,8 балла.
В Ивано-Франковской области во вторник, 9 ноября, зафиксировано землетрясение магнитудой в 1,8 балла. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 ноября в 14.07 измерительными приборами сейсмической станции Львов вблизи с. Пнев Надвирнянского района был зафиксирован подземный толчок на глубине 3,8 км магнитудой 1,8 балла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, 29 октября, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1, 2,5 и 2,5 баллов соответственно.

Источник: https://korrespondent.net/
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