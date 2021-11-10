В Украине за сутки более 23 тысяч COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых COVID-случая и 816 смертей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.





За сутки госпитализировали 5696 человек, выздоровели - 16 277 человек.





Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1740), Днепропетровской области (1792), Одесской области (1572), Полтавской области (1591), Харьковской области (1719).





За все время пандемии в Украине заболели - 3 130 772 человека; выздоровели - 2 553 842 человека; летальных случаев - 74 206.



