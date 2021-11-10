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Новости
Украина
10 ноября 21, 11:52
Кулеба рассказал о новой хартии Украины и США
Дмитрий Кулеба
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Хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.
Новая хартия партнерства Украины и США будет включать несколько принципиально новых аспектов, которые будут касаться противодействия российской агрессии. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

Как отметил Кулеба, хартия является стратегическим документом, который на десятилетия будет определять, по каким направлениям будут развиваться отношения между Украиной и США.

По его словам, обе страны сейчас разрабатывают конкретные шаги взаимодействия не только в стратегическом будущем, но и в ближайшей перспективе.

"Мы уже заключили в этом году соглашение по безопасности с США, и наше Минобороны совместно работает с американскими коллегами, чтобы "расшивать" его в конкретные программы и проекты взаимодействия", - рассказал Кулеба.

Источник: https://korrespondent.net/
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