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Украина
10 ноября 21, 11:55
Праздники 10 ноября 2021: факты, традиции, приметы
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Всемирный день молодежи, день бухгалтерии и день вышивальщицы - самые интересные события 10 ноября.
В григорианском календаре 10 ноября − 314-й день 2021 года. До конца года остается 51 день.

Какие праздники 10 ноября в Украине и мире
 
Всемирный день молодежи
Международный день бухгалтерии
День богини Макоши - покровительницы девиц и женщин
День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц святой великомученицы Параскевы Пятницы
День просмотра черно-белого фильма
Всемирный день науки за мир и развитие
Международный день патологии
День памяти преподобного Иова Почаевского
Международная неделя науки и мира
День киберпсихологии

Какие события произошли 10 ноября
 
1866 год - в канун своего 45-летия Федор Достоевский закончил роман Игрок.
1663 год - заключены Батуринские статьи.
1926 год  - в Берлине открыт Украинский научный институт.
1993 год - в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.

Кто родился 10 ноября
 
1483 год - немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык Мартин Лютер
1623 год - французская писательница, знаменитая куртизанка Нинон де Ланкло.
1919 год - советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук Михаил Калашников
1928 год - итальянский композитор и дирижер, обладатель премий Оскар Эннио Морриконе.

Народные и церковные праздники
 
В этот день православная церковь чтит память святой великомученицы Параскевы. Прислужники императора Диоклетиана подвергли ее жестоким мучениям и обезглавили.

Предки верили, что святая защищает семейное счастье. Мученице молятся о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.

Традиции и обряды
 
В народе день называют Пятница - перевод имени Параскева. Ее считают покровительницей женщин и матерей. Девушки обращались к ней в своих молитвах, чтобы удачно выйти замуж.

Приметы
 
Иней на деревьях - к морозу.
Утром туман - к оттепели.
Если возле луны круг - будет буря. 
 
У кого сегодня именины
 
Именины 10 ноября отмечают: Терентий, Неонила, Анна, Николай, Кузьма, Дмитрий, Максим, Афанасий, Георгий, Прасковья, Степан, Арсений, Иван, Павел.

Источник: https://korrespondent.net/
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