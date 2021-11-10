Праздники 10 ноября 2021: факты, традиции, приметы

В григорианском календаре 10 ноября − 314-й день 2021 года. До конца года остается 51 день.





Какие праздники 10 ноября в Украине и мире

Всемирный день молодежи

Международный день бухгалтерии

День богини Макоши - покровительницы девиц и женщин

День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц святой великомученицы Параскевы Пятницы

День просмотра черно-белого фильма

Всемирный день науки за мир и развитие

Международный день патологии

День памяти преподобного Иова Почаевского

Международная неделя науки и мира

День киберпсихологии





Какие события произошли 10 ноября

1866 год - в канун своего 45-летия Федор Достоевский закончил роман Игрок.

1663 год - заключены Батуринские статьи.

1926 год - в Берлине открыт Украинский научный институт.

1993 год - в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.





Кто родился 10 ноября

1483 год - немецкий богослов, основатель лютеранства, переводчик Библии на немецкий язык Мартин Лютер

1623 год - французская писательница, знаменитая куртизанка Нинон де Ланкло.

1919 год - советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор технических наук Михаил Калашников

1928 год - итальянский композитор и дирижер, обладатель премий Оскар Эннио Морриконе.





Народные и церковные праздники

В этот день православная церковь чтит память святой великомученицы Параскевы. Прислужники императора Диоклетиана подвергли ее жестоким мучениям и обезглавили.





Предки верили, что святая защищает семейное счастье. Мученице молятся о сохранении здоровья домашних животных, об исцелении от душевных и физических недугов.





Традиции и обряды

В народе день называют Пятница - перевод имени Параскева. Ее считают покровительницей женщин и матерей. Девушки обращались к ней в своих молитвах, чтобы удачно выйти замуж.





Приметы

Иней на деревьях - к морозу.

Утром туман - к оттепели.

Если возле луны круг - будет буря.

У кого сегодня именины

Именины 10 ноября отмечают: Терентий, Неонила, Анна, Николай, Кузьма, Дмитрий, Максим, Афанасий, Георгий, Прасковья, Степан, Арсений, Иван, Павел.



