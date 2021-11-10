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Новости
Украина
10 ноября 21, 12:06
Кризис миграции: Польша предупредила Украину о рисках
мигранты
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Потоки мигрантов могут пойти не только через Польшу, но и через Украину, заявил польский премьер.
Нелегальные мигранты с территории Беларуси могут попытаться попасть в ЕС не только через Польшу, но и через Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме в среду, 10 ноября.

"Мы осознаем риск того, что если эта граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению этой границы по всей длине", - сказал Моравецкий.

Напомним, что Украина усиливает охрану границы с Беларусью. Органы охраны госграницы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.

Также в МВД заявили о возможности миграционного кризиса. Уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины, отметил Евгений Енин.

Источник: https://korrespondent.net/
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