Кризис миграции: Польша предупредила Украину о рисках

Нелегальные мигранты с территории Беларуси могут попытаться попасть в ЕС не только через Польшу, но и через Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Сейме в среду, 10 ноября.





"Мы осознаем риск того, что если эта граница будет очень плотной, миграционные потоки могут пройти через Украину, поэтому мы принимаем соответствующие меры по укреплению этой границы по всей длине", - сказал Моравецкий.





Напомним, что Украина усиливает охрану границы с Беларусью. Органы охраны госграницы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками.





Также в МВД заявили о возможности миграционного кризиса. Уже сейчас наблюдается увеличение потоков мигрантов в приграничные регионы Украины, отметил Евгений Енин.



