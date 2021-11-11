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Украина
11 ноября 21, 09:15
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
ООС
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В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного был совершен обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошкивского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

По состоянию на 7 часов утра, 11 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб военный, еще двое ранены.
Korrespondent
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