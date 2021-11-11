Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В районе населенного пункта Причепиловка враг вел обстрел из минометов калибра 82 мм. Вблизи Екатериновки открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкиного был совершен обстрел из гранатометов разных систем и стрелкового оружия. У Золотого-4 противник обстрелял позиции украинских военных из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошкивского вражеские войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате обстрелов нет.

По состоянию на 7 часов утра, 11 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб военный, еще двое ранены.