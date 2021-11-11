Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.90
USD
26.08
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 ноября 21, 09:37
Черная пятница: когда в Украине стартуют бешеные распродажи
Black Friday
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Black Friday - время сумасшедших скидок во всем мире.

Black Friday - время сумасшедших осенних скидок во всем мире. Целую неделю магазины одежды, техники, косметики и других товаров предоставляют возможность покупателю купить что-то с огромной скидкой. Изначально Черная пятница появилась в США, а после постепенно перетекла в европейскую культуру. Основная задача такого дня со скидками состоит в полноценной распродаже товаров перед новым сезоном.

"Подробности" расскажут вам, когда в Украине начнется сезон распродаж и где мониторить скидки.

В 2021 году райский период для шопоголиков придется с 26 по 29 ноября. В некоторых магазинах скидки будут длиться до недели.

В этом году особенностью распродажи будет большее количество предложений интернет-магазинов. Чтобы совершить покупку не нужно будет толпиться в очереди.

Каждый магазин будет иметь свои конкурентные предложения: определить один с наиболее низкими ценами вам вряд ли удастся, поскольку каждый из них совершает закупки разного объема и имеет свои особенные условия по закупкам.

Многие компании заранее составляют списки товаров, которые попадут под скидки. Поэтому, рекомендуем вам мониторить все сообщения ваших любимых магазинов, чтобы купить вещь, о которой вы давно мечтали по очень приятной цене.

Black Friday в Украине - время самых выгодных приобретений! Остается только дождаться старта грандиозной распродажи.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Кулеба: Турецкими БПЛА будем защищаться от России
Отдых в Бердянске превратился в тяжелое испытание (фото)
Закон об олигархах Рада рассмотрит осенью
Под силу каждому:Какие простые привычки могут спасти планету
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
noimageВ Украине под 25 000 новых заболевших COVID-19
Лента новостей