Черная пятница: когда в Украине стартуют бешеные распродажи

Black Friday - время сумасшедших осенних скидок во всем мире. Целую неделю магазины одежды, техники, косметики и других товаров предоставляют возможность покупателю купить что-то с огромной скидкой. Изначально Черная пятница появилась в США, а после постепенно перетекла в европейскую культуру. Основная задача такого дня со скидками состоит в полноценной распродаже товаров перед новым сезоном.

"Подробности" расскажут вам, когда в Украине начнется сезон распродаж и где мониторить скидки.

В 2021 году райский период для шопоголиков придется с 26 по 29 ноября. В некоторых магазинах скидки будут длиться до недели.

В этом году особенностью распродажи будет большее количество предложений интернет-магазинов. Чтобы совершить покупку не нужно будет толпиться в очереди.

Каждый магазин будет иметь свои конкурентные предложения: определить один с наиболее низкими ценами вам вряд ли удастся, поскольку каждый из них совершает закупки разного объема и имеет свои особенные условия по закупкам.

Многие компании заранее составляют списки товаров, которые попадут под скидки. Поэтому, рекомендуем вам мониторить все сообщения ваших любимых магазинов, чтобы купить вещь, о которой вы давно мечтали по очень приятной цене.

Black Friday в Украине - время самых выгодных приобретений! Остается только дождаться старта грандиозной распродажи.