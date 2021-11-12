Объявлен новый мэр Харькова

Игорь Терехов зарегистрирован мэром Харькова. Соответствующее решение в четверг, 11 ноября, приняла городская территориальная избирательная комиссия.

Терехов предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.

"Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса", - заявила глава городского теризбиркома Елена Матвиенко.





Ранее сегодня горсовет Харькова проголосовал за досрочное прекращение полномочий Терехова в должности секретаря горсовета. Он принес присягу мэра.









Напомним, по официальным данным на выборах мэра 31 октября Терехов набрал 50,66% голосов избирателей.