Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.90
USD
26.08
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 ноября 21, 21:47
Объявлен новый мэр Харькова
Терехов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала Терехова мэром, он принес присягу.
Местное отделение избирательная комиссия зарегистрировало Терехова мэром, он принес присягу.

Игорь Терехов зарегистрирован мэром Харькова. Соответствующее решение в четверг, 11 ноября, приняла городская территориальная избирательная комиссия.

Терехов предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.

"Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса", - заявила глава городского теризбиркома Елена Матвиенко.

Ранее сегодня горсовет Харькова проголосовал за досрочное прекращение полномочий Терехова в должности секретаря горсовета. Он принес присягу мэра.


Напомним, по официальным данным на выборах мэра 31 октября Терехов набрал 50,66% голосов избирателей.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Харькове прогремел взрыв, трое пострадавших
За кресло мэра Харькова решили бороться еще три кандидата
За кресло мэра Харькова решили бороться еще три кандидата
Под Киевом пройдут средневековые бои
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Черная пятница: когда в Украине стартуют бешеные распродажи
noimageСутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
noimageВ Украине под 25 000 новых заболевших COVID-19
Лента новостей