Игорь Терехов зарегистрирован мэром Харькова. Соответствующее решение в четверг, 11 ноября, приняла городская территориальная избирательная комиссия.
Терехов предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.
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Объявлен новый мэр Харькова
Игорь Терехов зарегистрирован мэром Харькова. Соответствующее решение в четверг, 11 ноября, приняла городская территориальная избирательная комиссия.
Терехов предоставил комиссии необходимый пакет документов для его регистрации мэром города.
"Рассмотрев указанное заявление, а также приложенные к нему документы Харьковская городская территориальная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Избирательного кодекса", - заявила глава городского теризбиркома Елена Матвиенко.
Ранее сегодня горсовет Харькова проголосовал за досрочное прекращение полномочий Терехова в должности секретаря горсовета. Он принес присягу мэра.
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Напомним, по официальным данным на выборах мэра 31 октября Терехов набрал 50,66% голосов избирателей.
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