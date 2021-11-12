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Новости
Украина
12 ноября 21, 09:26
В Украине началась борьба с нелегальными перевозчиками
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Полиция и Уктрансбезопасность объединили усилия для борьбы с незаконными перевозками. Первый рейд уже проведен.

В Украине в четверг, 11 ноября, был проведен первый рейд по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозчиками. Об этом сообщил глава Уктрансбезопасности Евгений Зборовский, пишет Укринформ.

"Проблема нелегальных перевозчиков очень актуальна, особенно во время пандемии COVID-19, когда легальные перевозчики работают с существенными ограничениями в связи с карантином", - отметил он и анонсировал дальнейшие рейды.
По словам чиновника, полиция и Уктрансбезопасность объединили усилия для борьбы с незаконными перевозками. Выявленных нарушителей обяжут уплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Зборовский предупредил, что пассажиры, пользующиеся услугами нелегальных перевозчиков, находятся в опасности, поскольку те позволяют себе не соблюдать никакие нормы.

Как сообщалось, во Львовской области с 22 ноября вводят ограничения на пассажирские перевозки внутри региона.
Korrespondent
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