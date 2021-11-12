Черкасская область в "красной" зоне:какие ввели ограничения

Новые, более строгие ограничения начали действовать на территории области.

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;

- непродовольственных рынков и магазинов;

- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.

Ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении запрещенно.

Ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако сохраняется масочный режим и социальная дистанция.

Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).