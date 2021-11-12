Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.94
USD
26.15
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 ноября 21, 09:46
Черкасская область в "красной" зоне:какие ввели ограничения
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пятницу, 12 ноября, Черкасская область перешла в "красную" зону карантина

Новые, более строгие ограничения начали действовать на территории области.

Какие действуют ограничения?

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

- заведений общественного питания; 
- ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений; 
- непродовольственных рынков и магазинов; 
- фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.

Ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Пользоваться внутриобластным транспортом без COVID-сертификата либо отрицательного ПЦР-теста, либо справки о выздоровлении запрещенно.

Где не действуют ограничения?

Ограничения по вакцинации не распространяются на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако сохраняется масочный режим и социальная дистанция.

Отметим, по состоянию на четверг, 11 ноября, в Украине сделали более 20 миллионов прививок против коронавируса. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).
Podrobnosti
Ещё по теме:
В Украине вступают в силу новые нормы языкового закона
СМИ рассказали о "плюшках" для вакцинированных
Для поездок по Украине необходимы вакцинация или ПЦР-тест
COVID-19: еще две области переходят в "красную" зону
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине началась борьба с нелегальными перевозчиками
noimageСутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный
noimageCOVID-19: за сутки в Украине выявили 24 058 новых случаев
noimageОбъявлен новый мэр Харькова
Лента новостей