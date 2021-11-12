Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.97
USD
26.19
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 ноября 21, 21:12
В "ДНР" зарезали украинского пленного – Денисова
Денисова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Руслан Макарец был задержан сепаратистами в марте 2019 года в оккупированной Горловке, после чего он был незаконно приговорен к 13 годам заключения за якобы "шпионаж".

В Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области скончался 37-летний украинский пленный Руслан Макарец. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", – написала она.

Денисова отметила, что украинец был задержан сепаратистами 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке, после чего он был незаконно приговорен к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".

"Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. В последний раз девять незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года", – подчеркнула омбудсмен.

В настоящее время, по информации Денисовой, сепаратисты содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.

"Из-за остановки процесса освобождения нарушены права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. С начала года в колониях в Донецкой области из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины", – заявила Денисова.

Она попросила главу миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию для проверки обстоятельств гибели украинского гражданина и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц.

Также она обратиласт к ОБСЕ срочно принять меры реагирования на факт смерти украинца и разблокирования процесса удерживаемых лиц.

"Подчеркиваю, что этот процесс должен быть безотлагательно восстановлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан. Выражаю соболезнования родным и близким Руслана", – резюмировала омбудсмен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США передал главе Белого дома Джо Байдену списки украинцев, плененных и пропавших без вести на Донбассе и в аннексированном Крыму.
Korrespondent
Ещё по теме:
СБУ взялась за "пленки Медведчука"
“ЕС” предупредила СБУ об отдыхе Порошенко в Хорватии
Зеленский везет в США список пленных - Денисова
Зеленский подписал указ об обеспечении жильем ветеранов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Подрыв на Донбассе: известны имена погибших военных
noimageЧеркасская область в "красной" зоне:какие ввели ограничения
noimageВ Украине началась борьба с нелегальными перевозчиками
noimageСутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный
noimageCOVID-19: за сутки в Украине выявили 24 058 новых случаев
Лента новостей