В "ДНР" зарезали украинского пленного – Денисова

В Макеевской исправительной колонии №32 на временно оккупированной территории Донецкой области скончался 37-летний украинский пленный Руслан Макарец. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Получила шокирующее известие о смерти нашего согражданина, 37-летнего Руслана Макарца в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области. Смерть Руслана Макарца наступила в результате нанесения ему ножевых ранений", – написала она.





Денисова отметила, что украинец был задержан сепаратистами 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке, после чего он был незаконно приговорен к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб".





"Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из неподконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором. В последний раз девять незаконно лишенных свободы граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области передали 16 апреля 2020 года", – подчеркнула омбудсмен.





В настоящее время, по информации Денисовой, сепаратисты содержат в тюрьмах 301 гражданина Украины: 224 – в Донецкой и 77 – в Луганской области.





"Из-за остановки процесса освобождения нарушены права на жизнь и безопасность наших сограждан, находящихся в местах несвободы на неподконтрольных территориях. С начала года в колониях в Донецкой области из-за преступного бездействия оккупационной администрации погибли четверо граждан Украины", – заявила Денисова.





Она попросила главу миссии МККК в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую исправительную колонию для проверки обстоятельств гибели украинского гражданина и состояния соблюдения прав других удерживаемых лиц.





Также она обратиласт к ОБСЕ срочно принять меры реагирования на факт смерти украинца и разблокирования процесса удерживаемых лиц.





"Подчеркиваю, что этот процесс должен быть безотлагательно восстановлен, ведь под угрозой жизни сотен наших сограждан. Выражаю соболезнования родным и близким Руслана", – резюмировала омбудсмен.





Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США передал главе Белого дома Джо Байдену списки украинцев, плененных и пропавших без вести на Донбассе и в аннексированном Крыму.