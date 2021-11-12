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Украина
12 ноября 21, 21:28
Подрыв на Донбассе: известны имена погибших военных
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В районе ООС погибли подполковник и мастер-сержант 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил в пятницу, 12 ноября, при выполнении боевого задания погибли военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

Смертельные ранения получили подполковник Прусов Руслан Халилович и мастер-сержант Федосеев Вадим Викторович.

"Воины-десантники много лет отдали службе в нашей воинской части, были настоящими профессионалами и патриотами своего государства", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семьям погибших военных.



Также сегодня стало известно о том, что село на Луганщине попало под артобстрел. Сепаратисты обстреляли жилые дома Новозвановки.

Korrespondent
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