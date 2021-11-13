Одну дозу COVID-вакцины получили 12 млн украинцев

В Украине по состоянию на субботу, 13 ноября, хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили более 12 миллионов человек, свидетельствуют данные Минздрава.

Всего за сутки сделано 299 854 прививок. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.

Так, с начала вакцинальной кампании привито 12 121 804 человека, из них получили одну дозу – 12 121 802 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 586 461 человек. В общей сложности проведено 20 708 263 прививки.