На Киевщине вступили в силу новые карантинные правила

Начиная с субботы, 13 ноября, согласно решению областной комиссии по техногенно-экологической безопасности, изменены правила пассажирских перевозок в пригородном сообщении Киевской области. Об этом в пятницу, 12 ноября, напоминает КОГА и Укрзализныця.

В частности, с 13 ноября проезд во всех пригородных электричках, автобусах, маршрутках области осуществляется при наличии: сертификата о вакцинации; отрицательного ПЦР-теста на COVID-19; или отрицательного экспресс-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.

"В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией" - предупредили в УЗ.

Общественный транспорт в пределах области и до Киева продолжит курсировать по обычному графику.

Напомним, Львовская областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на заседании в четверг, 11 ноября, приняла решение о введении новых ограничений, касающихся пассажирских перевозок.