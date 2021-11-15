На пост главы Слуги народа есть пять кандидатов

Провластную партию Слуга народа могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко или Галина Янченко. Об этом накануне сообщил депутат от слуг Юрий Камельчук в эфире телеканала Украина 24.

"Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко – это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко", – заявил Камельчук.

По его словам, кандидатуры будут выдвигаться непосредственно на съезде партии в понедельник.

Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не означает, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или что-то еще. Но мы это увидим в понедельник, – подчеркнул он.

Как известно, 15 ноября состоится съезд партии Слуга народа. Главным вопросом повестки дня станет переизбрание главы политсилы.

Ранее на этой неделе сообщалось, что первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко уходит с поста главы партии Слуга народа. При этом он анонсировал проведение съезда партии в ноябре.

Позже появилась информация, что новым главой партии Слуга народа планируют назначить нардепа Елену Шуляк. Она является замглавы комитета Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.