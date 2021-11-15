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Новости
Украина
14 ноября 21, 21:21
В приграничных областях могут ввести режим ЧС
Денис Монастырский
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К охране границы с Беларусью пока не планируют привлекать военных с Востока и Юга Украины.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявляет, что в приграничных областях может быть введено чрезвычайное положение при обострении ситуации на границе с Беларусью.

"Определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции, определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественными формированиями по охране общественного порядка, и именно они будут в координации защищать нашу государственную границу. Мы видим, для этого будет необходимость. Как сказал секретарь СНБО, проработаны разные сценарии этих действий, вплоть до того, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях", - заявил Монастырский на брифинге.

Вместе с тем, по словам министра, к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.

"Не планируется во время привлечения дополнительных сил привлечение сил с Востока и Юга Украины. Все, что предусмотрено, оно там остается, люди остаются защищать Украину", - подчеркнул он.

Монастырский сообщил, что главным планом Украины является строительство государственной границы.

"Для этого принято решение СНБО. И прямо сейчас планируется выделение средств государственного бюджета в бюджете 2022 года. Это наша стратегическая цель на следующие 2 года", – сказал он.

Напомним, что в Луцке прошло заседание глав силовых ведомств Украины с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсуждалась ситуация с мигрантами на польско-беларусской границе и также риски для Украины.

 
Korrespondent
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