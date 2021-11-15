В Украине за сутки более 10 тысяч человек заболели Covid-19

По состоянию на 15 ноября в Украине зафиксировано 10 тысяч 802 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Среди заболевших — 764 ребенка и 132 медработника.

Всего за минувшие сутки госпитализировано с коронавирусом 2 тысячи 798 человек, выздоровели от Covid-19 11 тысяч 219 пациентов, зафиксированы 442 летальных случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело — 3 млн 228 тысяч 441 человек, излечились от этой болезни — 2 млн 642 тысяча 459 пациентов, и 77 тысяч 147 украинцев умерли от последствий Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество случаев инфицирования зафиксировано в Днепропетровской (987), Одесской (901), Николаевской (844), Харьковской (829) и Запорожской (737) областях.

Напомним, за предыдущие сутки в Украине зарегистрировано большее число случаев заболевания Covid-19 — 14 тысяч 490.

Ранее сообщалось, что Минздрав вводит два новых вида Covid-сертификата — их можно будет сгенерировать в приложении "Дія".