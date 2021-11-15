На Донбассе подорвались два санитарных авто: есть погибший

В Донецкой области подорвались два санитарных автомобиля ВСУ. Об этом сообщает ostrovok.lg.ua.

В районе поселка Невельское на неизвестных взрывных устройствах подорвались два автомобиля украинской армии. Это произошло на подконтрольной территории, в зоне ответственности 54-й отдельной механизированной бригады.

Сообщается, что взрывы прогремели один за другим. Сначала подорвалась одна машина, водитель-санитар которой получил множественные осколочные ранения.

На место происшествия вызвали другой санитарный автомобиль, но и он подорвался — водитель погиб, а находившийся в машине командир медицинского взвода получил многочисленные ранения. Версией произошедшего является "детонация мин, на которые осуществили наезд две машины".

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за подрыва на неизвестном устройстве погибли двое украинских десантников.

Напомним, в результате обстрела боевиков на Луганщине без света остались сотни жителей двух сел.