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Украина
15 ноября 21, 18:58
Слуга народа избрала новую главу партии: кто она
Елена Шуляк
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Замглавы фракции Слуга народа Елена Шуляк возглавила партию Слуга Народа

Замглавы фракции Слуга народа Елена Шуляк возглавила партию Слуга Народа. Такое решение принято сегодня на съезде партии, сообщила пресс-служба СН.

Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.

Выступая на съезде, Шуляк сказала: "Задача партии Слуга Народа на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами".

СПРАВКА. Елена Шуляк – замглавы фракции Слуга Народа, замглавы комитета по организации государственной власти, глава координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве. 

До избрания в Раду занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году баллотировалась в Киевский горсовет. 

7 октября 2021 года Рада проголосовала за отставку на тот момент спикера парламента Дмитрия Разумкова. 

8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук. 19 октября на освободившуюся после избрания Стефанчука спикером должность его первого вице-спикера был избран глава партии Александр Корниенко. 

8 ноября Корниенко заявил о сложении полномочий лидера партии, чтобы сосредоточиться на работе в Верховной Раде.
liga.net
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