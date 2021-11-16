Слуга народа избрала новую главу партии: кто она

Замглавы фракции Слуга народа Елена Шуляк возглавила партию Слуга Народа. Такое решение принято сегодня на съезде партии, сообщила пресс-служба СН.

Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.

Выступая на съезде, Шуляк сказала: "Задача партии Слуга Народа на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами".

СПРАВКА.





До избрания в Раду занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей. В 2014 году баллотировалась в Киевский горсовет.





7 октября 2021 года Рада проголосовала за отставку на тот момент спикера парламента Дмитрия Разумкова.





8 октября спикером Рады был избран Руслан Стефанчук. 19 октября на освободившуюся после избрания Стефанчука спикером должность его первого вице-спикера был избран глава партии Александр Корниенко.





8 ноября Корниенко заявил о сложении полномочий лидера партии, чтобы сосредоточиться на работе в Верховной Раде.

