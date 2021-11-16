Слуга народа избрала новую главу партии: кто она

Замглавы фракции Слуга народа Елена Шуляк возглавила партию Слуга Народа. Такое решение принято сегодня на съезде партии, сообщила пресс-служба СН.
Кандидатура Шуляк была единственной на этот пост.
Выступая на съезде, Шуляк сказала: "Задача партии Слуга Народа на вторую половину каденции – быстро, эффективно и достойно подготовиться к новому избирательному циклу. Для этого политическая сила должна трансформироваться в соответствии с современными вызовами".СПРАВКА. Елена Шуляк – замглавы фракции Слуга Народа, замглавы комитета по организации государственной власти, глава координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.