Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.00
USD
26.38
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 ноября 21, 10:42
В районе ООС перехватили беспилотник РФ
Орлан-10
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Внешних повреждений летательный аппарат не получил. Перехваченный БПЛА – российский Орлан-10, утверждают военные.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с помощью средств радиоэлектронной борьбы был перехвачен вражеский БПЛА, пересекший линию разграничения в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Вражеский летательный аппарат внешних повреждений не получил. Украинские военные уже идентифицировали захваченный беспилотный самолет противника. Им оказался БПЛА, принадлежащий российскому многоцелевому беспилотному авиационному комплексу Орлан-10, предназначенному для ведения разведки и корректировки огня артиллерии", - говорится в сообщении.

Макрон и Путин обсудили Донбасс и Беларусь

Отмечается, что Орлан-10 производит российское ООО Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге и данный БПЛА стоит исключительно на вооружении ВС РФ.

Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС

Как сообщалось ранее, сепаратисты обстреляли санитарные машины ВСУ. В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля.
Korrespondent
Ещё по теме:
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
Нормандский формат. В МИД Франции обвинили Лаврова во лжи
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет
Блинкен: РФ у границ Украины может повторить ошибку 2014 г
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине рекорд смертности и 16 000 заболевших за сутки
noimageВакцинированным украинцам раздадут по тысяче гривен. Видео
noimageСлуга народа избрала новую главу партии: кто она
Лента новостей