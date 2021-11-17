COVID-19. За сутки выявили под 19 000 заболевших

За сутки 16 ноября в Украине выявили 18 668 заболевших коронавирусом (днем ранее – 16 308). Больше всего новых больных COVID-19 – в Днепропетровской (1675) области, Киеве (1609) и Одесской (1504) области, передает пресс-служба Минздрава.

По всей стране умерли 769 инфицированных (днем ранее – рекордные 838), выздоровели – 20 211 (21 914), были госпитализированы – 4468 (2798).

Было сделано 118 797 тестов (112 896). Методом ПЦР – 56 132 (45 674), ИФА – 13 840 (13 529), экспресс-тестов – 48 825 (53 693).

На утро 17 ноября в Украине зарегистрировали 3 263 417 заболевших с начала эпидемии коронавируса: умерли 78 754 пациента, выздоровели – 2 684 584.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1609 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 1481);

Винницкая область – 733 (619);

Волынская – 731 (627);

Днепропетровская – 1675 (1635);

Донецкая – 1032 (736);

Житомирская – 456 (301);

Закарпатская – 344 (379);

Запорожская – 1087 (1084);

Ивано-Франковская – 642 (325);

Киевская – 1069 (754);

Кировоградская – 131 (127);

Луганская – 328 (337);

Львовская – 721 (770);

Николаевская – 950 (842);

Одесская – 1504 (1549);

Полтавская – 1168 (1000);

Ровенская – 738 (653);

Сумская – 385 (387);

Тернопольская – 367 (280);

Харьковская – 639 (547);

Херсонская – 337 (153);

Хмельницкая – 803 (387);

Черкасская – 721 (762);

Черновицкая – 199 (247);

Черниговская – 299 (326).





Нет данных со временно оккупированной части Донбасса и Крыма.









Глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил: смертность – это отложенный показатель, он может расти две недели после стабилизации заболеваемости.





Президент Владимир Зеленский пообещал по 1000 грн вакцинированным двумя дозами от коронавируса . Выплаты начнутся с 19 декабря. Деньги будут не будут выдавать наличными, своего рода "депозит" можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине.

Средства на эту программу выделят из фонда поддержки предпринимательства.

