Вторую COVID-прививку пропустили 600000 украинцев

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявляет, что сотни тысяч украинцев пропустили срок получения второй дозы вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в среду, 17 ноября.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по свою вторую дозу, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил он.





Министр напомнил о необходимости полной вакцинации от коронавируса.





По состоянию на 17 ноября в Украине привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.



