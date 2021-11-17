Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.00
USD
26.53
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 ноября 21, 12:01
Вторую COVID-прививку пропустили 600000 украинцев
вакцинация
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 12,45 млн украинцев, 600 тысяч из них не сделали вторую прививку вовремя.
Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 12,45 млн украинцев, 600 тысяч из них не сделали вторую прививку вовремя.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявляет, что сотни тысяч украинцев пропустили срок получения второй дозы вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в среду, 17 ноября.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по свою вторую дозу, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил он.

Министр напомнил о необходимости полной вакцинации от коронавируса.

По состоянию на 17 ноября в Украине привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Украине замедлились темпы вакцинации
COVID-прививки получили еще 123 тысячи украинцев
В Украине за сутки рекордное число COVID-прививок
Савченко: документа о вакцинации не существует. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
COVID-19. За сутки выявили под 19 000 заболевших
noimageИз минометов боевики накрыли Марьинку: фото
Лента новостей