Вторую COVID-прививку пропустили 600000 украинцев

Первую дозу вакцины от коронавируса получили около 12,45 млн украинцев, 600 тысяч из них не сделали вторую прививку вовремя.
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявляет, что сотни тысяч украинцев пропустили срок получения второй дозы вакцины от коронавируса. Об этом он сообщил в среду, 17 ноября.
"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли по свою вторую дозу, несмотря на то, что время ее введения уже наступило. Поэтому прошу, не медлите и обратитесь в ближайший пункт прививки или центр вакцинации", - заявил он.
Министр напомнил о необходимости полной вакцинации от коронавируса.
По состоянию на 17 ноября в Украине привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.