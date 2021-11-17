Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
29.96
USD
26.52
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 ноября 21, 18:53
Сепаратисты усилили обстрелы, ранены трое военных
обстрел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано увеличение количества обстрелов.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано девять обстрелов, ранения получили трое военных. Об этом сообщает штаб ООС в среду, 17 ноября.

Отмечается, что семь обстрелов осуществлены с применением запрещенного вооружения.

"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Военные открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, отметили в штабе ООС.

Ранее сегодня стало известно, что под обстрел попало село Невельское, в результате чего были повреждены семь домов, двое из них - разрушены.

Отметим, что Невелтское попало под обстрел второй раз за четыре дня. Во время обстрела 14 ноября были повреждены девять домов.
Korrespondent
Ещё по теме:
Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец
На Донбассе ночью погиб военный
Сутки в ООС: семь обстрелов, один погибший
На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Янукович 11 раз звонил Путину во время расстрелов на Майдане
noimageЧто пишут СМИ об атаке на Украину
noimageВторую COVID-прививку пропустили 600000 украинцев
noimageCOVID-19. За сутки выявили под 19 000 заболевших
noimageИз минометов боевики накрыли Марьинку: фото
Лента новостей