Сепаратисты усилили обстрелы, ранены трое военных

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано девять обстрелов, ранения получили трое военных. Об этом сообщает штаб ООС в среду, 17 ноября.

Отмечается, что семь обстрелов осуществлены с применением запрещенного вооружения.





"В результате вражеских действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное", - говорится в сообщении.





Военные открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить обстрелы, отметили в штабе ООС.





Ранее сегодня стало известно, что под обстрел попало село Невельское, в результате чего были повреждены семь домов, двое из них - разрушены.





Отметим, что Невелтское попало под обстрел второй раз за четыре дня. Во время обстрела 14 ноября были повреждены девять домов.



