Что пишут СМИ об атаке на Украину

Западные государства предупреждают о концентрации российских войск у украинских границ. В Минобороны Украины считают, что военный кризис может прийтись на начало зимы.

Западныы СМИ оценивают риски новой атаки России.

Провал дипломатии – The Financial Times

Возрождение риска военного вторжения в сердце Европы подчеркивает провал дипломатических франко-германских усилий в рамках так называемого нормандского формата по поиску мирного решения конфликта, который бушует на востоке Украины в течение последних 7 лет. "В последние полгода стало ясно, что переговоров по старым моделям больше не будет, - отмечает Федор Лукьянов, российский внешнеполитический аналитик и советник Кремля. - Если эти форматы исчезнут, то возникнет правовой вакуум на фоне серьезного неразрешенного конфликта, который несет в себе высокий риск возобновления прямых столкновений".

Украина заявляет, что Россия сосредоточила до 114 тыс. военнослужащих к северу, востоку и югу от Донбасса. Возобновление напряженности угрожает свести на нет и контакты между США и Россией.

"Если произойдет возобновление российского военного вмешательства на Украине, не дай Бог, большая часть усилий команды Байдена по стабилизации российско-американских отношений пойдут прахом", - сказал Эндрю Вайс, вице-президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор по России в Совете национальной безопасности США.

Газета напоминает, что в минувшие выходные Путин заявил на гостелевидении, что Москва обеспокоена необъявленными учениями НАТО в Черном море, которые, по его словам, представляют собой серьезную проблему для России. Москва также обеспокоена тем, что украинские военные могут планировать вернуть Донбасс. Также Путин выразил протест против приобретения Украиной беспилотников Bayraktar.

"Одержимость Путина Украиной отражает тот факт, что для него это важное незавершенное дело, - считает Вайс. - И он, конечно же, отметил тот факт, что Украина все больше и больше похожа на парк авианосцев НАТО в непосредственной близости от центра России. Он также понимает, что Запад продолжает вкладывать деньги и ресурсы в модернизацию украинских военных, разведывательных, кибернетических и политических возможностей подрывной деятельности, и не намерен приостанавливать эти усилия просто для того, чтобы успокоить озабоченность России".

Большой риск для Кремля - Guardian

Открытое вторжение представляло бы для Кремля невероятно большой геополитический риск - из-за угрозы дальнейших санкций. Однако очевидно, что Путин решил: настало время значительно повысить градус противостояния в Донбассе.

Объясняя причины такого решения, Guardian пишет, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд Москвы, ожидавшей от него большей покладистости, а - наоборот - выдвинул обвинения в государственной измене против Виктора Медведчука - основного политического союзника Путина в Украине.

Благодаря концентрации войск, Кремль теперь может намного более убедительно бряцать оружием и быстро реагировать на инкриминируемые провокации. Утверждения Москвы, что применение Украиной дрона в районе под контролем сепаратистов может "дестабилизировать ситуацию", - это, вероятно, только первый звонок.

Решив, что затухающие мирные переговоры больше не служат своей главной цели - запугиванию Киева и затруднению его отношений с ЕС и НАТО, Москва, вероятно, приступила к реализации крайне угрожающего плана Б. Концентрация войск, таким образом, представляет собой фактическую эскалацию конфликта.

Не нужно паники – Reuters

Международное агентство Reuters, ссылаясь на слова неназванного источника в НАТО, обращает внимание на то, что нынешнее стягивание российских войск к границам Украины отличается от весеннего и является менее демонстративным. “Крупное оборудование, такое как танки, самоходные артиллерийские установки и боевые машины пехоты, перемещают ночью, чтобы избежать показательного появления в соцсетях обличающих изображений, как это было во время весеннего наращивания войск России”, — цитирует Reuters своего собеседника из НАТО.



