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Новости
Украина
17 ноября 21, 18:57
Янукович 11 раз звонил Путину во время расстрелов на Майдане
Янукович, Путин
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Офис генпрокурора сообщает, что экс-президент Виктор Янукович 11 раз звонил президенту РФ Владимиру Путину во время расстрелов на Майдане в 2014-м.

Экс-президент Виктор Янукович во время расстрелов на Майдане 11 раз звонил президенту РФ Владимиру Путину. Об этом во время брифинга, посвященному завершению расследования преступлений ОПГ Януковича, сообщил заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.

Генпрокуратура сообщает о регулярных созвонах в феврале 2014-го тогдашних руководителей силовых органов и президента с властями и силовиками РФ. В частности, с 18 по 20 февраля Янукович 11 раз звонил Путину.

Кроме того, по специальной правительственной связи экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко 12 раз созванивался с российским коллегой в самую активную фазу расстрелов на Майдане. Бывший глава Службы безопасности Украины Александр Якименко трижды звонил руководителю ФСБ РФ.

Иванов отметил, что особенностью дела является то, что все подозреваемые сейчас скрываются в России. Украинские правоохранители отправляли в РФ более 10 запросов об экстрадиции, но власти РФ отказали в выдаче этих лиц.

5 ноября 2021-го Госбюро сообщило о новом подозрении Януковичу как руководителю организованной преступной группы, а 9 ноября о новых подозрениях сообщили еще девятерым бывшим высокопоставленным чиновникам времен правления беглого президента. 

Сегодня правоохранители объявили о завершении досудебного расследования преступлений на Майдане, совершенных в феврале 2014-го ОПГ Януковича. Расследование длилось восемь лет, собрано более 1500 томов доказательств. 
liga.net
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