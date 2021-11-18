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Новости
Украина
17 ноября 21, 23:05
Зеленский обсудил Донбасс и СП-2 с главой ЕК
Зеленский
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Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен в телефонном разговоре затронули ситуацию с мигрантами и энергетическую безопасность ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщает пресс-служба ОП в среду, 17 ноября.

Зеленский рассказал фон дер Ляйен о развитии ситуации на Донбассе в связи с напряжением вокруг украинских границ, а также об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование. Он поблагодарил за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за твердые сигналы, которые выразила Урсула фон дер Ляйен во время недавнего визита в Вашингтон.

Кроме того, стороны обсудили обострение ситуации на европейско-белорусской и украинско-белорусской границах. Они констатировали, что ситуация является гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия. Зеленский проинформировал главу ЕК о шагах, предпринимаемых Украиной с целью усиления безопасности на украинско-белорусской границе.

Также обсуждались пути расширения сотрудничества между Украиной и Евросоюзом в миграционной сфере и возможности привлечения помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

"Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляен также подробно обсудили вопросы энергетической безопасности Европы. В этой связи президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект Северный поток-2 является, прежде всего, угрозой безопасности для всей Европы. Глава Украинского государства представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе. В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности", - сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа через свою территорию и предоставить собственные подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

Наконец, Зеленский поблагодарил ЕС за выплату в конце октября второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время 23-го саммита Украина-ЕС.

Напомним, что ранее Зеленский встретился с главой Минобороны Британии. Владимир Зеленский и Бен Уоллес обсудили безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, противодействие СП-2 и перспективу членства Украины в НАТО.

Также сообщалось, что Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Во время переговоров обсуждались региональные темы и вопросы, которые улучшат турецко-украинские отношения.
Korrespondent
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