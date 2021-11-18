В ОП прокомментировали расследование Bellingcat

Советник глав Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 17 ноября, прокомментировал публикацию Bellingcat первой части расследования по "делу вагнеровцов".

"В основе этого текста интервью с различными отставниками из разведки и спецслужб. Все, сказанное ими, это только их слова и их версии событий. Впрочем, нет ни малейшего сомнения в том, что от людей, которые по тем или иным причинам потеряли свои должности, можно услышать весьма странные высказывания, в том числе и преувеличенное описание каких-либо планов или действий разведки и спецслужб", - заявил Подоляк.

Советник главы ОП указывает на то, что "во всех ключевых местах текста самим Bellingcat указывается, что вот эти рассказы отставников не могут быть независимо верифицированы".

"Что же мы видим в данной истории, получившей медийные название «операция по вагнеровцам»? Первое: российские ЧВК - глобальное зло. Второе: украинские разведслужбы активно годами отслеживают всех тех, кто принимал участие в преступных действиях против Украины. Третье: условные вагнеровцы были задержаны на территории Беларуси только вследствие усиления контрразведывательного режима перед президентскими выборами, в которые тогда втягивалась страна", - утверждает Подоляк.

По его словам, Bellingcat "абсолютно ничего не говорит о каком-либо "сливе" какой-либо информации о вагнеровцах" или об участии иностранных спецслужб.

Наконец, Подоляк утверждает, что глава офиса президента Андрей Ермак отвечал за логистику мирных переговоров по Донбассу, а не за оперативное управление разведкой.

Напомним, в августе 2020 года СМИ сообщали о том, что операцию с "вагнеровцами" устроили спецслужбы Украины, но она сорвалась из-за "слива" информации Офису президента. В Минобороны опровергли информацию, что появление и задержание "вагнеровцев" в Беларуси – это спецоперация СБУ.

В свою очередь ГБР открыло несколько уголовных дел по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников ЧВК Вагнер ​​в Украину.

Осенью телеканала CNN опубликовал сюжет, в котором утверждается, что в спецоперации украинским спецслужбам помогала ЦРУ. В Офисе президента информацию журналистов со ссылкой на анонимные источники назвали "очень странной".