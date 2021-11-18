В Украине уже 79,5 тысяч COVID-смертей

В Украине за сутки зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса. Среди заболевших 1 478 детей и 377 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3 907 человек; поправилось – 19 633 человек.

За сутки недуг забрал жизни 752 украинцев. Всего с начала пандемии летальных исходов – 79 506.