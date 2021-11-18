В Украине уже 79,5 тысяч COVID-смертей

В Украине за сутки зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса. Среди заболевших 1 478 детей и 377 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3 907 человек; поправилось – 19 633 человек.
За сутки недуг забрал жизни 752 украинцев. Всего с начала пандемии летальных исходов – 79 506. Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев – 1483 случая;
Винницкая область – 929 случаев;
Волынская область – 685 случаев;
Днепропетровская область – 1892 случая;
Донецкая область – 1203 случая;
Житомирская область – 816 случаев;
Закарпатская область – 462 случая;
Запорожская область – 1240 случаев;
Ивано-Франковская область – 819 случаев;
Киевская область – 976 случаев;
Кировоградская область – 214 случаев;
Луганская область – 330 случаев;
Львовская область – 1021 случай;
Николаевская область – 900 случаев;
Одесская область – 1055 случаев;
Полтавская область – 1100 случаев;
Ровенская область – 656 случаев;
Сумская область – 549 случаев;
Тернопольская область – 467 случаев;
Харьковская область – 759 случаев;
Херсонская область – 370 случаев;
Хмельницкая область – 941 случай;
Черкасская область – 729 случаев;
Черновицкая область – 258 случаев;
Черниговская область – 737 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело 3 284 008 человек; выздоровело 2 704 217 человек; проведено ПЦР-тестирований 15 348 780.