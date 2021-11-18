Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.04
USD
26.50
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
18 ноября 21, 08:53
Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых
Донбасс
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате обстрелов четверо бойцов ранены, еще один получил боевую травму. Военнослужащие госпитализированы.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, девять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС.

"В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм. В районе Новоалександровки враг дважды произвел обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Золотого-4 сепаратисты обстреляли наши позиции дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у Кряковки сепаратистами был произведен обстрел из артиллерии калибра 152 мм. А у Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Позиции ВСУ у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского позиции обстреляли из гранатометов разных систем. В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов четверо военнослужащих ООС получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное.

Главы Минобороны Украины и Британии обсудили Донбасс и партнерство с НАТО

Тем временем в ОРДЛО, как сообщает украинская разведка, объявили сборы для военнообязанных запаса. Планируется проведение занятий и тренировок по боеготовности.
Korrespondent
Ещё по теме:
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец
На Донбассе шесть обстрелов, ранен военный
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине уже 79,5 тысяч COVID-смертей
noimageВ ОП прокомментировали расследование Bellingcat
noimageЗеленский обсудил Донбасс и СП-2 с главой ЕК
noimageЯнукович 11 раз звонил Путину во время расстрелов на Майдане
noimageЧто пишут СМИ об атаке на Украину
Лента новостей