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Новости
Украина
18 ноября 21, 22:05
Украинские пограничники задержали 15 мигрантов из Беларуси
мигранты
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Граждане стран Ближнего Востока пытались попасть в Украину под видом "туристов", они ехали рейсовым автобусом из Минска.

Украинские пограничники задержали 15 граждан стран Ближнего Востока, пытавшихся попасть из Беларуси в Украину под видом туристов. Об этом сообщает Госпогранслужба в четверг, 18 ноября.

"Государственная пограничная служба Украины предотвратила попытку иностранных граждан с Ближнего Востока попасть в Украину из Республики Беларусь. В более чем вымышленную цель поездки сегодня они пытались пересечь границу в пункте пропуска в Черниговской области", - сказано в сообщении.

Как выяснили пограничники, иностранцы приехали в пограничный пункт рейсовым автобусом из Минска. Во время пограничного контроля они заявили, что направляются в Украину с целью туризма.

"Однако в ходе дополнительной проверки охранники границы выяснили, что иностранцы, среди которых четыре подростка, несколько недель назад прилетели в столицу Беларуси и сразу же направились в Гродненскую область", - добавили в ГПСУ.

Мигранты утверждали, что после того, как посмотрели "достопримечательности" на западе Беларуси, решили посетить Украину.

"Путешественники уверяли, что в нашей стране их больше всего интересуют виды Львовской области. Именно из Львова они, казалось бы, планировали вернуться домой. Однако такой туристический маршрут не убедил стражей порядка и не стал основанием для подтверждения цели их путешествия", - пояснили пограничники.

Также украинские пограничники выяснили, что у большинства "туристов" паспорта были выданы в одно время - сентябрь-октябрь 2021 года. В связи с этим "туристов" не пропустили в Украину и заявили о необходимости вернуться в Беларусь.

Напомним, что ранее на украинско-польской границе задержали нелегалов. Пойманные иностранцы представились пограничникам блогерами, которые желают провести фото и видеосъемки в пограничных зонах.

Также сообщалось, что в Черноморском порту на пароме из Турции нашли семь нелегалов. Все нелегальные мигранты мужчины - от 10 лет до 21 года. С каждого из них взяли по 3 тысячи долларов - обещали доправить в Германию.
Korrespondent
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