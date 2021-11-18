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Новости
Украина
18 ноября 21, 22:14
В МОЗ объяснили, какие страны Европы открыты для украинцев
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Украинцы могут попасть в большинство стран Европы при условии наличия вакцинации и/или теста на COVID-19.

В Минздраве напомнили, что большинство стран Европы открыты для вакцинированных от COVID-19 украинцев. Министерство опубликовало инфографику в четверг, 18 ноября.


Все вакцины, доступные в Украине, признают:

Норвегия;
Швеция;
Финляндия;
Ирландия;
Испания;
Турция;
Армения;
Швейцария;
Австрия;
Словакия;
Словения;
Венгрия;
Молдова;
Эстония;
Хорватия;
Сербия;
Босния и Герцеговина;
Черногория;
Албания;
Северная Македония;
Греция.

Необходимо вакцинироваться и получить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в:

Исландию;
Нидерланды;
Грузию;
Кипр.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:

Польша;
Литва;
Латвия;
Португалия;
Румыния;
Германия;
Чехия;
Бельгия;
Франция.

Негативный тест и прививка одной из этих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:

Италия
Великобритания.

Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:

Дания;
Люксембург.

Полностью въезд украинцам запрещен в такие страны:

Беларусь;
Болгария;
Азербайджан.

Напомним, что ранее в НАН Украины спрогнозировали количество COVID-смертей до конца года. До конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч.
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Korrespondent
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