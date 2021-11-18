В МОЗ объяснили, какие страны Европы открыты для украинцев

В Минздраве напомнили, что большинство стран Европы открыты для вакцинированных от COVID-19 украинцев. Министерство опубликовало инфографику в четверг, 18 ноября.
Все вакцины, доступные в Украине, признают:
Норвегия;
Швеция;
Финляндия;
Ирландия;
Испания;
Турция;
Армения;
Швейцария;
Австрия;
Словакия;
Словения;
Венгрия;
Молдова;
Эстония;
Хорватия;
Сербия;
Босния и Герцеговина;
Черногория;
Албания;
Северная Македония;
Греция.
Необходимо вакцинироваться и получить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в:
Исландию;
Нидерланды;
Грузию;
Кипр.
Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:
Польша;
Литва;
Латвия;
Португалия;
Румыния;
Германия;
Чехия;
Бельгия;
Франция.
Негативный тест и прививка одной из этих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:
Италия
Великобритания.
Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:
Дания;
Люксембург.
Полностью въезд украинцам запрещен в такие страны:
Беларусь;
Болгария;
Азербайджан.
Напомним, что ранее в НАН Украины спрогнозировали количество COVID-смертей до конца года. До конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч.