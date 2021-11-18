В МОЗ объяснили, какие страны Европы открыты для украинцев

В Минздраве напомнили, что большинство стран Европы открыты для вакцинированных от COVID-19 украинцев. Министерство опубликовало инфографику в четверг, 18 ноября.





Все вакцины, доступные в Украине, признают:





Норвегия;

Швеция;

Финляндия;

Ирландия;

Испания;

Турция;

Армения;

Швейцария;

Австрия;

Словакия;

Словения;

Венгрия;

Молдова;

Эстония;

Хорватия;

Сербия;

Босния и Герцеговина;

Черногория;

Албания;

Северная Македония;

Греция.





Необходимо вакцинироваться и получить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в:





Исландию;

Нидерланды;

Грузию;

Кипр.





Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson признают:





Польша;

Литва;

Латвия;

Португалия;

Румыния;

Германия;

Чехия;

Бельгия;

Франция.





Негативный тест и прививка одной из этих вакцин Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Johnson&Johnson требуют:





Италия

Великобритания.





Вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson&Johnson признают:





Дания;

Люксембург.





Полностью въезд украинцам запрещен в такие страны:





Беларусь;

Болгария;

Азербайджан.





Напомним, что ранее в НАН Украины спрогнозировали количество COVID-смертей до конца года. До конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч.



