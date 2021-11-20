Подозреваемый в покушении на министра Лещенко под стражей

Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса, которого подозревают в заказе покушения на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко. Об этом сообщает Telegram-канал Ґрати.

Гросанс в Украине занимается аграрным бизнесом. В 2018 году топ-менеджером компании бизнесмена стал Роман Лещенко. Позже американец обвинил его в хищении 250 млн долларов. Деньги предприниматель пытался взыскать через суд.

По версии следствия, Гросанс нанял коллектора Дмитрия Коваленко для взыскания долга, но тот, взяв деньги, своих обязательств не выполнил. Тогда бизнесмен якобы решил Коваленко убить.

"Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал его киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием. В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого Гросанс и Варченко заказали "киллеру" покалечить министра Романа Лещенко", - отмечает издание.

Напомним, о том, что полиция предотвратила покушение на Лещенко стало известно 18 ноября. Об этом во время брифинга рассказал глава МВД Денис Монастырский.

Позже стало известно, что США готовы помочь в расследовании по делу министра Лещенко.

