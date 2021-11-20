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Новости
Украина
19 ноября 21, 22:50
Бурба назвал причины провала операции по ЧВК Вагнера
Василий Бурба
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Указание о переносе операции по ЧВК Вагнера дал делегированный Зеленским глава его Офиса Андрей Ермак

Активная фаза операции по заманиванию и задержанию боевиков ЧВК Вагнера была перенесена по указанию делегированного президентом Владимиром Зеленским главы его Офиса Андрея Ермака. Об этом сказал бывший руководитель Главного управления разведки Василий Бурба в интервью Савику Шустеру, которое показали в эфире программы Свобода слова.

"Я получил указание относительно переноса финального этапа. Я не просто получил указание. Я получил ответ, что это указание президента. То есть присутствовал человек, которые ранее был делегирован, и он сообщил, что это команда президента… Письменного приказа не было", – сказал Бурба.

По его словам, президент решил, что, кроме него самого, на докладах руководителя военной разведки на момент 2019-2020 годов уполномочены присутствовать глава Офиса президента, замглавы ОП, руководитель комитета.

Доклады президенту предоставляли регулярно.

23 июля Бурба с первым замом СБУ Баранецким прибыли для планового доклада президенту в связи с изменениями в обстановке по активному мероприятию. К президенту они не попали, іх пригласили на второй этаж в Ермаку.

"Человек приходит. Он делегирован не просто послушать. Я получил от него указание о переноса. То есть – у нас не было письменного приказа. У нас был человек, делегированный президентом, который был в материале, слышал доклады. Мы от него получили указание. Указание президента Украины", – рассказал Бурба.

По мнению экс-руководителя ГУР, перенос операции – одна из возможных причин ее провала.

"В целом, с моей субъективной точки зрения, операцию нельзя было переносить, потому что как раз ее перенос – это один из вариантов, почему у нас произошел провал", – сказал Бурба.

По мнению экс-руководителя ГУР, беларусы, которые задержали вагнеровцев, никогда бы не выдали их Украине, потому что Россия и Беларусь – "это одно государство, это одни спецслужбы".

По словам Бурбы, расследовать провал операции надо было сразу, а не ждать целый год.

"Первое – возможно, у нас есть "крот"?… Почему "возможно"? Провал этой операции – это только часть цепочки тех провалов, которые происходят в последнее время. Людей увольняют, у людей забирают документы прикрытия. В командиров групп в июле месяце стреляют в Киеве… То есть это – цепь. И следствие должно было за год ответить – есть у нас "крот", или нет", – считает экс-руководитель ГУР.

Отвечая на вопрос о возможных причинах провала операции, экс-руководитель военной разведки перечислил возможные варианты: 

- "крот", которые работает на Россию; 
- плохая подготовка разведчиков; 
- хорошая работа контрразведки Беларуси.

"Основываясь на своем анализе, своем опыте, своем взгляде руководителя могу сказать, что провал произошел из-за людей, которые находятся в кабинетах власти, и которые, как я думаю, (скажу сленгом) сливают, продают информацию врагу. И я хотел это доказать следствию", – сказал Бурба.

Бывший руководитель военной разведки рассказал, что через несколько дней после провала операции, 3 августа, он пришел на встречу с президентом с предложениями по расследованию случившегося. 

По его словам, Зеленский одобрил план по проверке всех, кто участвовал в операции и знал о ней. Президент дал Бурбе один-два дня на то, чтобы подать рапорт со всеми фамилиями, начиная с ГУРа, СБУ и заканчивая "другими организациями", а также теми, "кто был в кабинете". Это стандартная процедура после всех операций разведки.

"Четвертого числа к вечеру я был готов докладывать. Пятого утром попросился к президенту, но узнал… даже не в администрации, а от министра обороны за полчаса до увольнения узнал, что должен быть указ об увольнении", – рассказал Бурба.

29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников кремлевской ЧВК Вагнера. Украина запросила их выдачу, но Беларусь отпустила их в РФ.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по задержанию этих наемников, но некий "крот" на Банковой ее сорвал. 


Летом 2020-го Зеленский назвал это "бредом", но 24 июня 2021-го сказал, что идея со спецоперацией принадлежала "другим странам", а Украину в нее "максимально втягивали".

ТСК Рады не нашла доказательств причастности Зеленского и Ермака к "отсрочке" спецоперации.

17 ноября ноября Bellingcat опубликовала расследование об операции против ЧВК Вагнера. У Зеленского заявили, что расследование подтверждает позицию ОП.

Читайте также: В ОП прокомментировали расследование Bellingcat

liga.net
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