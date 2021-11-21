Самые высокие качели в Украине появились на Волыни

В Поромовской общине Владимир-Волынского района установили самые высокие качели в стране. Их высота – 11 метров. Об этом сообщил глава общины Олег Савчук.

"Таких высоких деревянных качель в Украине еще не было. Наша имеет шанс попасть в Книгу рекордов Украины", - написал он в Facebook.

Савчук добавил, что официальное открытие аттракциона состоится в воскресенье, 21 ноября, в 14 часов.





Ранее сообщалось, что в Дагестане две девушки сорвались с качелей, установленных на краю обрыва. Они получили незначительные травмы. Пострадавшие не были пристегнуты.

