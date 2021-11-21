Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.03
USD
26.55
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 ноября 21, 09:56
В Украине за сутки новых 10,6 тысяч COVID-случаев
карантин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За сутки вирус унес жизни 377 украинцев. С начала пандемии - 81 272 летальных исхода от COVID.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 894 ребенка и 99 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки в больницы с COVID-19 попали 4 048 человек; поправилось 14 450 человек.

За сутки вирус унес жизни 377 украинцев. С начала пандемии от COVID - 81 272 летальных исхода.

Количество случаев в областях:

  • Киев – 559
  • Винницкая – 499
  • Волынская – 302
  • Днепропетровская – 1242
  • Донецкая – 416
  • Житомирская – 452
  • Закарпатская – 289
  • Запорожская – 653
  • Ивано-Франковская – 543
  • Киевская – 519
  • Кировоградская – 196
  • Луганская – 42
  • Львовская – 288
  • Николаевская – 693
  • Одесская – 655
  • Полтавская – 361
  • Ровенская – 279
  • Сумская – 451
  • Тернопольская – 297
  • Харьковская – 284
  • Херсонская – 191
  • Хмельницкая – 598
  • Черкасская – 260
  • Черновицкая – 158

За все время пандемии в Украине заразилось – 3 332 943 человека; поправилось – 2 762 950 человек; проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.

В ЕС впервые одобрили лекарство от коронавируса

А тем временем на Херсонщине сворачивают мобильный COVID-госпиталь. Главврач Каховской городской больницы Андрей Федотов заявил, что больница справляется с размещением больных коронавирусом. Сначала было по 50 больных в сутки, а сейчас по 15 человек.
Korrespondent
Ещё по теме:
В Черкассах умер изувеченный 7-летний мальчик
Украина готова "взять Донецк и Луганск" - Данилов
Меркель о ситуации на Донбассе: Прогресс ничтожен
Бюджетные учреждения рискуют остаться без отопления
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ГУР: Россия готовит вторжение на январь
noimageВ Украине ударят морозы до -20
noimageДень святого Михаила 21 ноября: приметы и что нельзя делать
noimageЗа сутки в ООС один обстрел, без потерь
noimageВ Украину прибыло первое судно с импортным углем
Лента новостей