В Украине за сутки новых 10,6 тысяч COVID-случаев

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 894 ребенка и 99 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки в больницы с COVID-19 попали 4 048 человек; поправилось 14 450 человек.
За сутки вирус унес жизни 377 украинцев. С начала пандемии от COVID - 81 272 летальных исхода.
Количество случаев в областях:
- Киев – 559
- Винницкая – 499
- Волынская – 302
- Днепропетровская – 1242
- Донецкая – 416
- Житомирская – 452
- Закарпатская – 289
- Запорожская – 653
- Ивано-Франковская – 543
- Киевская – 519
- Кировоградская – 196
- Луганская – 42
- Львовская – 288
- Николаевская – 693
- Одесская – 655
- Полтавская – 361
- Ровенская – 279
- Сумская – 451
- Тернопольская – 297
- Харьковская – 284
- Херсонская – 191
- Хмельницкая – 598
- Черкасская – 260
- Черновицкая – 158
За все время пандемии в Украине заразилось – 3 332 943 человека; поправилось – 2 762 950 человек; проведено ПЦР-тестирований – 15 542 112.
В ЕС впервые одобрили лекарство от коронавируса
А тем временем на Херсонщине сворачивают мобильный COVID-госпиталь. Главврач Каховской городской больницы Андрей Федотов заявил, что больница справляется с размещением больных коронавирусом. Сначала было по 50 больных в сутки, а сейчас по 15 человек.