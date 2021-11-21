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Украина
21 ноября 21, 10:00
УЗ открыла продажу билетов на поезда нового графика
Укрзализныця
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Среди новых рейсов - поезд сообщением Мариуполь-Рахов. Он стал самым длинным поездом страны.
Среди новых рейсов - поезд сообщением Мариуполь-Рахов. Он стал самым длинным поездом страны.

Укрзализныця открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Будут курсировать 19 пар новых поездов, а 49 поездов будут ускорены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", - говорится в сообщении.

Среди наиболее ускоренных поездов:

№13/14 Киев – Солотвино (из Киева можно добраться быстрее на 3:16 и на 2:20 обратно); 
№77/78 Харьков – Мариуполь (из Харькова - на 2:05 часов быстрее и на 3:29 часа обратно); 
№84/83 Киев – Мариуполь (из Киева - на 2:13 часов быстрее и на 1:24 час быстрее обратно); 
№108/107 Одесса – Ужгород (из Одессы - на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно); №145/146 Киев – Измаил (из Киева - на 0:49 и на 1:02 обратно).

Также появилось семь рейсов в Буковель:

№5/6 Мариуполь - Рахов; 
№15/16 Харьков - Рахов; 
№55/56 Киев - Рахов; 
№95/96 Киев - Рахов; 
№25/26 Одесса - Рахов; 
№125/126 Николаев - Рахов; 
№130/129 Кременчуг - Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава - Ворохта).

"Среди новых рейсов отдельно следует отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь-Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте", - отметили в пресс-службе.

Управлять пассажирскими перевозками УЗ будут немцы

Ранее сообщалось, что УЗ возобновила курсирование поезда Мукачево-Будапешт. Приобрести проездной документ можно только в кассах на вокзалах.
Korrespondent
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