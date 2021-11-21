УЗ открыла продажу билетов на поезда нового графика

Укрзализныця открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Будут курсировать 19 пар новых поездов, а 49 поездов будут ускорены. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", - говорится в сообщении.
Среди наиболее ускоренных поездов:№13/14 Киев – Солотвино (из Киева можно добраться быстрее на 3:16 и на 2:20 обратно);
Также появилось семь рейсов в Буковель:№5/6 Мариуполь - Рахов;
"Среди новых рейсов отдельно следует отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь-Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1 806 километров, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте", - отметили в пресс-службе.
Управлять пассажирскими перевозками УЗ будут немцы
Ранее сообщалось, что УЗ возобновила курсирование поезда Мукачево-Будапешт. Приобрести проездной документ можно только в кассах на вокзалах.