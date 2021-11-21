За сутки в ООС один обстрел, без потерь

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.

"В направлении Песок противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь.

Ранее стало известно имя военного, погибшего на Донбассе. Это старший солдат Уберт Мрачковский, ему было 33 года.

