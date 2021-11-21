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Новости
Украина
21 ноября 21, 10:05
За сутки в ООС один обстрел, без потерь
ООС
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Враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС в утренней сводке.

"В направлении Песок противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ открывали ответный огонь.

Ранее стало известно имя военного, погибшего на Донбассе. Это старший солдат Уберт Мрачковский, ему было 33 года.
Korrespondent
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