День святого Михаила 21 ноября: приметы и что нельзя делать

Образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами.

Существует примета о том, что на День Святого Михаила выпадает первый густой снег. Говорят, что это святой приходит на землю – "Михаил на белом коне приехал".

Через неделю после Михаила начинается Филипповка – 40 дневный Рождественский пост. Поэтому на Михаила гостей ждет стол, накрытый всякими мясными блюдами. И чем больше гостей – тем лучше.

Традиционно в этот день подают к столу холодец из говядины или свинины. Мужчины первыми садятся за стол и снимают пробу. Первым угощали уважаемого гостя. Которого сажали в красном углу, где ставили также икону святого Михаила.





- В День святого Михаила нельзя ничего делать, особенно рубить топором или резать ножом, так как Святой Михаил обидится. Исключение только для тех, кто работает не по своей воле, или делает добрые дела. То есть, если вы что-то делаете во имя добра или для того, чтобы помочь ближнему – запрет снимается.





- В этот день нельзя ссориться и допускать конфликтов. Нельзя спорить и повышать голос. Считалось, что этот день лучший для примирения и избавления от давних обид. В старину на Михайлов день закатывали пиры для примирений и братания.





- В этот день в честь окончания сельскохозяйственного сезона и большого праздника украинцы ходили в гости и хорошенько гуляли накануне Рождественского поста.





Приметы в Михайлов день





- Если в этот день снег будет мокрым, то будущий урожай будет хорошим.

- Если будут стоять густые туманы, то такая погода продержится до зимнего Николая.

- Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная и красная.

- Если Михаил дождем служит, то хорошую и сухую весну ворожит.