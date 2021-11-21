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Новости
Украина
21 ноября 21, 10:25
В Украине ударят морозы до -20
зима
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Зимой столбики термометров опустятся до - 20 градусов

Погода в Украине зимой 2021-2022 будут морозной в первой половине января. об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

По ее прогнозу, стоит ожидать, что столбики термометров опустятся до - 20 градусов.

При этом метеоролог раскритиковала прогноз директора Укргидрометеоцентра Николая Кульбиды, который обещал украинцам зимой тридцатиградусные морозы.

"Минус 30 градусов – это он загнул", – заметила она.

В то же время эксперт пояснила, что синоптики ссылаются на определенные модели прогнозирования.

Также она добавила, что глава Укргидрометеоцентра на сегодняшний день в большей мере является госслужащим, а не синоптиком, и "напрямую не связан с прогнозированием погоды".

"Он уже давно не работает в области прогнозов. Он сейчас администратор. Кроме того, Укргидрометцентр не делает долгосрочных прогнозов. Он не должен говорить о том, чем не занимается", – добавила Мартазинова.

Напомним, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, средняя температура в первый месяц зимы будет превышать норму.

"Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем", - сказал синоптик.

Январь и февраль также будут теплыми, однако не всегда - на смену высокой, как для зимы, температуре придут морозы до -30 градусов.
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