Коронавирус. За сутки выявили под 7500 заболевших

За сутки в Украине выявили 7464 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 635). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (864), Николаевской (655) и Одесской (451) областях, в Киеве зафиксировали 358 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки по всей Украине умерли 326 больных COVID-19 (днем ранее – 377), выздоровели – 10 540 (14 450), были госпитализированы – 2501 (4048).

Официально сделали 37 163 теста (66 272). Методом ПЦР – 15 526 (30 741), ИФА – 2604 (5873), экспресс-тестов на антиген – 19 033 (29 658).

На утро 22 ноября в Украине выявили 3 340 407 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 81 598 человек, выздоровели – 2 773 490.

Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 358 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 559);

Винницкая область – 384 (499);

Волынская – 340 (302);

Днепропетровская – 864 (1242);

Донецкая – 402 (416);

Житомирская – 385 (452);

Закарпатская – 190 (289);

Запорожская – 446 (653);

Ивано-Франковская – 102 (543);

Киевская – 343 (519);

Кировоградская – 190 (196);

Луганская – 37 (42);

Львовская – 397 (288);

Николаевская – 655 (693);

Одесская – 451 (655);

Полтавская – 287 (361);

Ровенская – 161 (279);

Сумская – 205 (451);

Тернопольская – 156 (297);

Харьковская – 330 (284);

Херсонская – 54 (191);

Хмельницкая – 195 (598);

Черкасская – 272 (260);

Черновицкая – 121 (158);

Черниговская – 139 (408).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.