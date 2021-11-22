Коронавирус. За сутки выявили под 7500 заболевших

За сутки в Украине выявили 7464 заболевших COVID-19 (днем ранее – 10 635). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (864), Николаевской (655) и Одесской (451) областях, в Киеве зафиксировали 358 новых случаев, сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки по всей Украине умерли 326 больных COVID-19 (днем ранее – 377), выздоровели – 10 540 (14 450), были госпитализированы – 2501 (4048).
Официально сделали 37 163 теста (66 272). Методом ПЦР – 15 526 (30 741), ИФА – 2604 (5873), экспресс-тестов на антиген – 19 033 (29 658).
На утро 22 ноября в Украине выявили 3 340 407 заболевших за все время эпидемии коронавируса: умерли 81 598 человек, выздоровели – 2 773 490.
Заболеваемость COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 358 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее – 559);
Винницкая область – 384 (499);
Волынская – 340 (302);
Днепропетровская – 864 (1242);
Донецкая – 402 (416);
Житомирская – 385 (452);
Закарпатская – 190 (289);
Запорожская – 446 (653);
Ивано-Франковская – 102 (543);
Киевская – 343 (519);
Кировоградская – 190 (196);
Луганская – 37 (42);
Львовская – 397 (288);
Николаевская – 655 (693);
Одесская – 451 (655);
Полтавская – 287 (361);
Ровенская – 161 (279);
Сумская – 205 (451);
Тернопольская – 156 (297);
Харьковская – 330 (284);
Херсонская – 54 (191);
Хмельницкая – 195 (598);
Черкасская – 272 (260);
Черновицкая – 121 (158);
Черниговская – 139 (408).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
В Украине постепенно стабилизируется ситуация с коронавирусом. На прошлой неделе несколько раз число выздоровевших превышало количество новых заболевших. В красной зоне карантина находятся Киев и 18 областей. А Минздрав тем временем хочет ужесточить карантин в желтой зоне для невакцинированных от коронавируса.