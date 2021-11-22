МИД не отправил никого на суд по атаке на лайнер МАУ в Иране

Посол Украины не поехал на суд по делу об уничтожении украинского самолета в Тегеране, поскольку иранская сторона не предоставила необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В МИД пишут, что заседание военного суда по делу об авиакатастрофе украинского самолета состоялось 21 ноября 2021 года. Представитель Украины был официально приглашен, но не поехал. Причина – Иран не предоставил документы и информацию.

В связи с этим участие украинского посла посчитали нецелесообразным. МИД просит Иран предоставить информацию и выполнить обязательства по международному праву.





Иран признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing. Затем в распоряжение канадских спецслужб попала аудиозапись разговора, на которой предположительно глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф обсуждает вероятность того, что уничтожение украинского Boeing было умышленным.





В марте 2021 года Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно сбитого Ираном самолета украинской авиакомпании МАУ рейса PS752.