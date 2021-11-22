МИД не отправил никого на суд по атаке на лайнер МАУ в Иране

Посол Украины не поехал на суд по делу об уничтожении украинского самолета в Тегеране, поскольку иранская сторона не предоставила необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В МИД пишут, что заседание военного суда по делу об авиакатастрофе украинского самолета состоялось 21 ноября 2021 года. Представитель Украины был официально приглашен, но не поехал. Причина – Иран не предоставил документы и информацию.
В связи с этим участие украинского посла посчитали нецелесообразным. МИД просит Иран предоставить информацию и выполнить обязательства по международному праву.8 января 2020 года вблизи Тегерана разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.