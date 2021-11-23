Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев

Государственная служба статистики опубликовала данные по количеству смертей украинцев за январь-сентябрь 2021 года, указав причины. Об этом сообщается на сайте Госстата.
За девять месяцев 2021 года умерло 487 855 граждан страны, за сентябрь – 48 425 человек.
Чаще всего люди умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Причинами летальных исходов становились болезни органов пищеварения, дыхания, в том числе грипп и бактериальная пневмония.
COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место, он с января по сентябрь унес жизни 40 014 наших соотечественников.
Украинцы умирали в этом году от инфекционных заболеваний, туберкулеза, а СПИД стал причиной гибели 1 712 украинцев.
Свыше 20 000 граждан умерли в результате внешних причин: ДТП, утопление, пожары, отравления, самоубийства, убийства.В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев. 18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса.