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Новости
Украина
22 ноября 21, 17:26
Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев
госстат
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В общей статистике коронавирус, как причина смерти, опустился на четвертое место

Государственная служба статистики опубликовала данные по количеству смертей украинцев за январь-сентябрь 2021 года, указав причины. Об этом сообщается на сайте Госстата.

За девять месяцев 2021 года умерло 487 855 граждан страны, за сентябрь – 48 425 человек.

Чаще всего люди умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Причинами летальных исходов становились болезни органов пищеварения, дыхания, в том числе грипп и бактериальная пневмония.

COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место, он с января по сентябрь унес жизни 40 014 наших соотечественников.

Наиболее частые причины смерти: 

1.Сердечно-сосудистые болезни - 306 127 человек.

2. Рак - 55 828 человек.

3. COVID-19 - 40 014 человек.

4. Внешние причины смерти (самоубийства, убийства, жертвы пожаров и ДТП) - 20 816 человек.

4. Болезни органов пищеварения - 18 093 человека.

5. Заболевания органов дыхания - 15 364 человека.

6. Инфекционные - 4648 человек (в том числе - туберкулез 2090 человек, СПИД - 1712 человек).

7. Болезни нервной системы - 3284 человек.

8. Заболевания мочеполовой системы - 1999 человек.

9. Эндокринные - 1643 человека.

10. Расстройство психики и поведения - 663 человека.

11. Врожденные аномалии - 668 человек

11. Болезни кожи - 445 человек.

Украинцы умирали в этом году от инфекционных заболеваний, туберкулеза, а СПИД стал причиной гибели 1 712 украинцев.

Свыше 20 000 граждан умерли в результате внешних причин: ДТП, утопление, пожары, отравления, самоубийства, убийства.

В октябре 2021 года сообщали, что за первые восемь месяцев 2021 года коронавирусная болезнь COVID-19 заняла третье место среди причин смерти украинцев.  18 октября в Украине был суточный рекорд смертности от коронавируса. 

Год назад Государственная служба статистики запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", дублирующие все статистические показатели, которые служба публикует на своем официальном сайте.
liga.net
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