Госстат назвал самые частые причины смерти украинцев

Государственная служба статистики опубликовала данные по количеству смертей украинцев за январь-сентябрь 2021 года, указав причины. Об этом сообщается на сайте Госстата.

За девять месяцев 2021 года умерло 487 855 граждан страны, за сентябрь – 48 425 человек.

Чаще всего люди умирали от заболеваний сердечно-сосудистой системы, на втором месте – онкология. Причинами летальных исходов становились болезни органов пищеварения, дыхания, в том числе грипп и бактериальная пневмония.

COVID-19 по количеству смертей занимает четвертое место, он с января по сентябрь унес жизни 40 014 наших соотечественников.

Наиболее частые причины смерти:





1.Сердечно-сосудистые болезни - 306 127 человек.





2. Рак - 55 828 человек.





3. COVID-19 - 40 014 человек.





4. Внешние причины смерти (самоубийства, убийства, жертвы пожаров и ДТП) - 20 816 человек.





4. Болезни органов пищеварения - 18 093 человека.





5. Заболевания органов дыхания - 15 364 человека.





6. Инфекционные - 4648 человек (в том числе - туберкулез 2090 человек, СПИД - 1712 человек).





7. Болезни нервной системы - 3284 человек.





8. Заболевания мочеполовой системы - 1999 человек.





9. Эндокринные - 1643 человека.





10. Расстройство психики и поведения - 663 человека.





11. Врожденные аномалии - 668 человек





11. Болезни кожи - 445 человек.

Украинцы умирали в этом году от инфекционных заболеваний, туберкулеза, а СПИД стал причиной гибели 1 712 украинцев.

Свыше 20 000 граждан умерли в результате внешних причин: ДТП, утопление, пожары, отравления, самоубийства, убийства.





Год назад Государственная служба статистики запустила мобильное приложение "Статистика в смартфоне", дублирующие все статистические показатели, которые служба публикует на своем официальном сайте.

