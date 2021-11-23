В Украине резко подскочил прирост COVID-заражений

В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 23 ноября.
Среди новых заболевших детей – 1 058, медработников – 231. В больницы госпитализированы 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек.
Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1631), Днепропетровской (1310) и Полтавской (1141) областях.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597 человек, летальных исходов – 82 318.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
- Киев – 1631
- Винницкая – 406
- Волынская – 571
- Днепропетровская – 1310
- Донецкая – 929
- Житомирская – 107
- Закарпатская – 390
- Запорожская – 847
- Ивано-Франковская – 134
- Киевская – 830
- Кировоградская – 121
- Луганская – 233
- Львовская – 540
- Николаевская – 481
- Одесская – 439
- Полтавская – 1141
- Ровенская – 516
- Сумская – 255
- Тернопольская – 99
- Харьковская – 407
- Херсонская – 94
- Хмельницкая – 263
- Черкасская – 585
- Черновицкая – 171
- Черниговская – 229
Ранее в Минздраве заявили, что пик волны коронавируса пройден. В ведомстве наблюдают сразу несколько позитивных показателей, свидетельствующих об улучшении ситуации. Но при этом есть угроза повторной вспышки.
Также сообщалось, что в Украине впервые за 14 недель снизился показатель смертности от коронавируса по отношению к предыдущей неделе.