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Новости
Украина
23 ноября 21, 09:54
В Украине резко подскочил прирост COVID-заражений
ковид
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В больницы госпитализированы свыше двух тысяч человек. За сутки скончались 720 пациентов.
В больницы госпитализированы свыше двух тысяч человек. За сутки скончались 720 пациентов. Выздоровели более 23 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 23 ноября.

Среди новых заболевших детей – 1 058, медработников – 231. В больницы госпитализированы 2 055 человек; летальных исходов – 720; выздоровели – 23 107 человек.

Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве (1631), Днепропетровской (1310) и Полтавской (1141) областях.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 353 136 человек, выздоровело – 2 796 597 человек, летальных исходов – 82 318.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

  • Киев – 1631
  • Винницкая – 406
  • Волынская – 571
  • Днепропетровская – 1310
  • Донецкая – 929
  • Житомирская – 107
  • Закарпатская – 390
  • Запорожская – 847
  • Ивано-Франковская – 134
  • Киевская – 830
  • Кировоградская – 121
  • Луганская – 233
  • Львовская – 540
  • Николаевская – 481
  • Одесская – 439
  • Полтавская – 1141
  • Ровенская – 516
  • Сумская – 255
  • Тернопольская – 99
  • Харьковская – 407
  • Херсонская – 94
  • Хмельницкая – 263
  • Черкасская – 585
  • Черновицкая – 171
  • Черниговская – 229

Ранее в Минздраве заявили, что пик волны коронавируса пройден. В ведомстве наблюдают сразу несколько позитивных показателей, свидетельствующих об улучшении ситуации. Но при этом есть угроза повторной вспышки.

Также сообщалось, что в Украине впервые за 14 недель снизился показатель смертности от коронавируса по отношению к предыдущей неделе.
Korrespondent
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