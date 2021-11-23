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Новости
Украина
23 ноября 21, 09:56
На Донбассе за сутки ранены два бойца ВСУ
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Противник применял минометы калибра 82 мм и 120 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки совершили семь обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 23 ноября.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое", – говорится в сообщении.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Каменки украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм. А вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Напомним, за сутки 21 ноября сепаратисты соверишили два обстрела по позициям ВСУ. Тогда украинские военные не пострадали.
Korrespondent
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