На Донбассе за сутки ранены два бойца ВСУ

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки совершили семь обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 23 ноября.

"Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое", – говорится в сообщении.

Так, в направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.





В сторону Причепиловки враг дважды совершил обстрелы, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.





В районе Лебединского сепаратисты открывали огонь два раза, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.





У Каменки украинские позиции были обстреляны из минометов калибра 82 мм. А вблизи Павлополя противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.





В свою очередь украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.





С начала нынешних суток нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.





Напомним, за сутки 21 ноября сепаратисты соверишили два обстрела по позициям ВСУ. Тогда украинские военные не пострадали.